Скоріш за все, бустерна доза COVID-вакцини буде рекомендована з січня, - Кузін. ВIДЕО
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В Україні ухвалили рішення щодо введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Її отримають, зокрема, пацієнти, які перенесли трансплантацію та ВІЛ-інфіковані.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Зараз вже прийнято рішення і воно найближчим часом буде оприлюднено - це проведення додаткової дози для імунокомпроментованих людей", - сказав Кузін.
За його словами, мова йде про людей, які:
- отримують гормональну терапію,
- перенесли трансплантацію,
- ВІЛ-інфіковані.
"Ми будемо рекомендувати додаткову третю дозу для повноцінно формування імунітету", - зазначив Кузін.
Головний санлікар підкреслив, що питання бустерної дози зараз ще розглядається.
"Скоріш за все, бустерна доза буде рекомендована не раніше ніж з середини або кінця січня наступного року. Наразі вона не є рекомендована", - резюмував він.