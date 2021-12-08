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Скоріш за все, бустерна доза COVID-вакцини буде рекомендована з січня, - Кузін. ВIДЕО

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В Україні ухвалили рішення щодо введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Її отримають, зокрема, пацієнти, які перенесли трансплантацію та ВІЛ-інфіковані.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз вже прийнято рішення і воно найближчим часом буде оприлюднено - це проведення додаткової дози для імунокомпроментованих людей", - сказав Кузін.

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За його словами, мова йде про людей, які:

  • отримують гормональну терапію,
  • перенесли трансплантацію,
  • ВІЛ-інфіковані.

"Ми будемо рекомендувати додаткову третю дозу для повноцінно формування імунітету", - зазначив Кузін.

Головний санлікар підкреслив, що питання бустерної дози зараз ще розглядається.

"Скоріш за все, бустерна доза буде рекомендована не раніше ніж з середини або кінця січня наступного року. Наразі вона не є рекомендована", - резюмував він.

Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвертой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...\\\\\\\\\\\\\\\\\
  • wittmann1980
    Не думаю что у кого то были сомнения по поводу вечной уколизации, просто преподносится под разными соусам, сейчас под "страшным" омикроном.
  • Зайда
    Пора обновляти прошивку ))
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