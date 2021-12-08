Корнієнко про затримку з реформою СБУ: "Інколи потрібен певний час, щоб ще пропрацювати закон. Він тоді краще і швидше "йде". ВIДЕО

Кінцевий варіант тексту законопроєкту про СБУ потребує консультацій.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у Верховній Раді у середу сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

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"Є питання у кількох комітетів щодо цього законопроєкту. Зрозуміло, якщо є питання, може не бути голосів. Винести в зал і провалити ми завжди встигнемо, але такої задачі немає", - наголосив нардеп.

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Корнієнко розказав, що за його ініціативи відбудуться консультації щодо цього законопроєкту із правозахисниками, у яких є зауваження: "Це точно ніякі не "Кашники", ніякі не "СБУшники". Це люди, які в цій сфері працюють десятиліттями - Гельсінська спілка, Центр громадянських свобод і так далі".

Перший віцеспікер запевнив, що після проведення всіх консультацій з правозахисниками, народними депутатами та СБУ законопроєкт з’явиться у сесійній залі Верховної Ради.

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Він вважає, що "ніхто не гальмує реформу СБУ".

"Інколи потрібен певний час, щоб ще пропрацювати закон. Він тоді краще і швидше "йде", - додав політик.