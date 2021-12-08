Путін назвав провокаційним питання щодо можливості нападу РФ на Україну: Ми проводимо миролюбну зовнішню політику. ВIДЕО
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Президент РФ Володимир Путін назвав провокаційним питання про те, чи збирається Росія нападати на Україну, зазначивши, що РФ - миролюбна держава.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Це питання провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми обговорюємо це з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включаючи вчорашнього мого співрозмовника, президента Сполучених Штатів Америки пана Байдена", - зазначив президент країни-агресора.
Путін також заявив, що "кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення своєї безпеки".
"Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін та не підривати безпеку інших країн, у даному випадку - Росії", - сказав президент РФ.