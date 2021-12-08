"Без цензури" наживо: Байден-Путін: війну відклали? Коломойський притиснув ЗЕ. Хто next у Кремлі? ВIДЕО
Стрім стартує о 20:45 на Цензор.НЕТ.
👉 Байден – Путін. Війну відклали?
7 грудня о 17:00 за київським часом відбулася по відеозв'язку друга повноцінна зустріч чинних президентів США та Росії – Джо Байдена та Володимира Путіна. Що стало головним на переговорах лідерів США та РФ? Чого хочуть росіяни і на що готові погодитися у США?
👉 Коломойський "передає вітання".
Президент Володимир Зеленськй не виконує своїх обіцянок, не добуде своєї каденції, а його політсила програє наступні вибори. Таку гучну заяву зробила карпатська мольфара у розважальній програмі "Світ навиворіт". Невже так ненав'язливо Ігор Коломойський "передає вітання" президенту? Чи, можливо, це – просто випадковість?
👉 Наступник Путіна – хто він?
Хто може стати наступним господарем Кремля? Та чому Україні не варто надто сподіватися на російський лібералізм?
👉 Десерт – вата палає
Тут все, як ви любите: свіжа порція гумору.
Буде гаряче, вмикайтеся!