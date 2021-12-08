На дні народження Єрмака був підприємець Контрус, який веде бізнес зокрема й в РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

Підприємець Карл Контрус, який має бізнес в Україні, Росії та Австрії, приватним літаком прилетів з австрійського міста Ґрац до Івано-Франківська у день народження голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста "Української Правди" Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.

Карл Контрус - один із власників заводу Трансмаш у Дніпрі, що виробляє і ремонтує залізничну техніку. Він також є засновником російського ТОВ "ППМТ" з аналогічним видом діяльності.

Після прильоту до Івано-Франківська Контрус сів у автомобіль компанії "Завалівський графіт". Назад із Івано-Франківська до Австрії Контрус полетів за кілька годин після того, як з держрезиденції "Синьогора" до Києва відбули президент Володимир Зеленський і Андрій Єрмак.

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Того ж дня, коли до резиденції у Карпатах прилетіли президент Володимир Зеленський і Андрій Єрмак, з Києва до Івано-Франківська прибув пов'язаний зі структурами бізнесмена Ігоря Коломойського літак, на якому, за даними журналіста, перебував із родиною бізнес-партнер Коломойського, співвласник студії "Квартал 95", товариш Зеленського і Єрмака Тимур Міндич.

Міндич з родиною приїхав до аеропорту Івано-Франківська 22 листопада на мікроавтобусі, який журналісти бачили на території держрезиденції. Прибувши до аеропорту, Міндіч із родиною попрямував до чартера.

Під час президентського пресмарафону Зеленський заперечував святкування дня народження Єрмака у держрезиденції та наявність на заході гостей. За словами Зеленського, у Карпатах із ними був лише міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.