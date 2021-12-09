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Байден про перемовини з Путіним: "Я був дуже прямолінійний, жодних стримувань у висловлюваннях". ВIДЕО

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Президент США Джо Байден розповів, як відбувалися його пемовини з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео із заявою президента США опублікував "Голос Америки" у твіттері.

"Під час зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним, жодних стримувань у виразах. Ввічливо, але я чітко дав зрозуміти: якщо він справді вторгнеться в Україну, наслідки будуть важкими", - зазначив американський президент.

Нагадаємо, перемовини між президентами США та Росії відбулись у вівторок і тривали понад дві години. На них лідери обговорювали Україну та інші теми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден розповість лідерам "Бухарестської дев'ятки" про свою розмову з Путіним, щоб почути їхню думку стосовно ситуації навколо України

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Топ коментарі

  • fg cbn
    Такое впечатление, что в России сейчас правят потомки власовцев и сталинских вертухаев, слившиеся в любовном экстазе. Это происходит ещё и потому что в России очень часто скрываются тёмные пятна своей истории. Например, так называемое "освоение Сибири". Советско-российскими "историками" в учебниках это посвящены 1-2 страницы обычно общих фраз, а всё потому что это была история насилия, грабежей, убийств, геноцида коренных народов Сибири русскими карателями с целью наложения такими методами налога(ясака) с сибирских народов в пользу московского царя. Карательные отряды "казаков", посылаемые из Москвы - это были садисты и отморозки, жаждавшие наживы, против них было сопротивление, боевые столкновения, но у северных, сибирских народов в то время из вооружений были только стрелы, луки, а у прибывавших московских карателей было уже огнестрельное оружие, покупаемое в Европе на деньги из тех же карательных походов
  • Кот Бегемот b96e8d54
    В таком случае Байден назвал фюрера репоедов окурком и ******.
  • Вольный Каменьщик
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