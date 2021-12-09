Українського журналіста Цимбалюка викликали на допит у Москві через його висловлювання в Youtube. ВIДЕО

Українського журналіста Романа Цимбалюка викликали на допит до прокуратури Москви 24 грудня. Його звинувачують у розпалюванні ворожнечі та ненависті до росіян та російської влади.

Згідно з текстом повідомлення, російська прокуратура вважає, що Цимбалюк нібито агресивно висловлювався проти Росії на своєму Youtube-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".

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За словами самого журналіста, його публічні висловлювання не суперечать міжнародному праву.

"Я почитаю, подумаю, що вони хочуть. Тому, що розпалювання ненависті та ворожнечі до росіян та російської влади... Насправді, я завжди говорю — я пацифіст, я проти війни, я за те, щоб Україна та Росія жили у мирі. І це можна робити у міжнародно визнаних кордонах. Не ми до них прийшли, а вони до нас прийшли", — сказав Цимбалюк в коментарі.

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Нагадаємо, Роман Цимбалюк — власний кореспондент агентства УНІАН, єдиний український журналіст, акредитований у Росії.