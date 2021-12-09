Українського журналіста Цимбалюка викликали на допит у Москві через його висловлювання в Youtube. ВIДЕО
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Українського журналіста Романа Цимбалюка викликали на допит до прокуратури Москви 24 грудня. Його звинувачують у розпалюванні ворожнечі та ненависті до росіян та російської влади.
Згідно з текстом повідомлення, російська прокуратура вважає, що Цимбалюк нібито агресивно висловлювався проти Росії на своєму Youtube-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".
За словами самого журналіста, його публічні висловлювання не суперечать міжнародному праву.
"Я почитаю, подумаю, що вони хочуть. Тому, що розпалювання ненависті та ворожнечі до росіян та російської влади... Насправді, я завжди говорю — я пацифіст, я проти війни, я за те, щоб Україна та Росія жили у мирі. І це можна робити у міжнародно визнаних кордонах. Не ми до них прийшли, а вони до нас прийшли", — сказав Цимбалюк в коментарі.
Нагадаємо, Роман Цимбалюк — власний кореспондент агентства УНІАН, єдиний український журналіст, акредитований у Росії.