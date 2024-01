"We know. We are ready", - українські бійці показали журналістам зі США свої Javelin і розказали про готовність дати бій армії РФ. ВIДЕО

Кореспондент ABC News Ян Паннелл повідомив про зростання напруженості на сході України після телефонної розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в сюжеті телеканалу ABC News розповідається про відвідини американським кореспондентом передової поблизу Авдіївки.

"Не зважаючи на те, що "верхи" домовились про продовження переговорів, напруженність на кордоні зростає, - каже Паннелл і показує унікальні кадри українських військових з протитанковими комплексами Javelin та іншим віськовим спорядження і зброєю, що були передані Україні урядом США.

"Я сиджу в окопі і чую звуки пострілів. Вони ближче, ніж сто метрів від мене. Постріли лунають щохвилини. Війна триває вже 8 років, з тих пір як Россія аннексувала Крим. Україна бореться із окупантами. Сліди сутичок - повсюду. Зараз очікується, що Путін планує піти в наступ ще далі. Близько 100 тисяч россійских солдат стягнуто до кордону", - розповідає в сюжеті Паннелл.

В репортажі йдеться й про те, що українські бійці не надто вірять, що Росія може зважити на міжнародні договори і припинити обстріли, тому готуються до можливих атак.

"Чи не боїтеся ви російських військових, що сконцентровані на кордоні?" - запитує американець українського бійця. "We know. We are ready", - відповідає той.

