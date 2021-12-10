Виконавча директорка ЦПК Каленюк виступила на форумі Байдена: Нам не вистачає синхронізації санкцій США та ЄС проти олігархів і корупціонерів. ВIДЕО
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Виконавча директорка Центру Протидії Корупції Дар'я Каленюк виступила на форумі Байдена The Summit for Democracy.
Відео її виступу опублікував ЦПК, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, як може Євросоюз допомогти Україні в боротьбі з корупцією, Каленюк заявила: "Сьогодні були введені санкції проти двох українців, які атакують антикорупційні реформи. ЄС міг би просто наслідувати приклад США. Нам не вистачає синхронізації санкцій проти олігархів і корупціонерів при владі з усіма розвиненими демократіями".