"Це - надзвичайна перемога, бо в моїй особі звинувачували Україну. Я не винен і Україна не винна", - Марків про виправдання судом Італії. ВIДЕО

Український нацгвардієць Віталій Марків назвав своє остаточне виправдання надзвичайною перемогою, бо італійський суд виніс ухвалу, котра виправдовує його і дії всіх українських військових, що захищають Україну від російської агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Марків заявив в інтерв'ю "4 каналу".

"Для мене нарешті поставлена крапка у цій безглуздій справі шитій білими нитками. Це відновлення справедливості не тільки для мене особисто, але й для моїх побратимів, для підрозділів Національної гвардії, Збройних сил України... Тут ми довели, що правда і справедливість дійсно існує. За будь-які гроші, ресурси малювати вигаданий контекст не вийде. Ми довели, що ми - мирна країна, що буде захищатися. Це - надзвичайна перемога, бо в моїй особі звинувачували Україну... Всі позови були зняті не тільки з мене, а й з України. Марків Віталій не винен і Україна не винна", - заявив гвардієць.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.