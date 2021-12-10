Україна купила у НАТО антидронові рушниці для боротьби з російськими безпілотниками, - Резніков. ВIДЕО

Україна закупила у НАТО антидронові рушниці для боротьби із російськими безпілотними літальними апаратами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив міністр оборони Олексій Резкніков в ефірі одного з телеканалів.

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Міністр зазначив, що у НАТО є система закупівель NSPA – умовно її можна назвати "натовським варіантом Amazon".

"Ми сьогодні вже пройшли кілька тестів. Ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки, щоб придбати деякі потрібні нам речі через NSPA в НАТО", – сказав Резніков.

За його словами, протягом цього місяця Україна отримає першу партію – 10 антидронових рушниць литовського виробництва, які допоможуть боротися з російськими БПЛА.

Резніков також сказав, що має намір найближчим часом створити при Міноборони два аналогічні NSPA агентства: одне займатиметься тиловими речами та закупівлями, друге – озброєнням.

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Він також анонсував зняття секретності із деяких держзакупівель в оборонній сфері, але планує консультуватися з експертами, що саме підлягає розсекреченню.

Нагадаємо, 8 грудня Литва передала Україні першу частину військової допомоги – бронежилети та балістичні пояси. У Міноборони повідомили про "епохальне рішення" Ради ЄС про надання Україні 31 млн євро на практичні потреби ЗСУ.

Пентагон анонсував, що цього тижня США відправлять Україні останню партію з раніше схваленого президентом Джо Байденом пакету допомоги у сфері безпеки. Постачання включає стрілецьку зброю та боєприпаси.