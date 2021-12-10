Проєкт "Без цензури": США завдають удару. Що означають санкції проти Портнова і Тупицького?. ВIДЕО

Просто перед розмовою президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського США наклали санкції на дуже поганих хлопців. То, можливо, це тонкий натяк президенту Зеленському?

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури підбиває підсумки тижня. США запровадили санкції проти Андрія Портнова і Олександра Тупицького, Джо Байден поговорив спочатку із Володимиром Путіним, а потім – із Зеленським.

Що означають санкції США проти Портнова і Тупицького якраз перед розмовою президентів України та США? Які висновки можна зробити із розмови Байдена і Зеленського? Чи будуть санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, проти якого ведеться слідство у США? Та чому Байден подзвонив Зеленському в останню чергу?

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