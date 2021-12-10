Після розмови Байдена з Путіним змін у поведінці Росії не відбулося, - Кулеба. ВIДЕО
Про це він сказав у коментарі Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.
Кулеба нагадав, що після переговорів президентів відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
"Ми уважно стежили за ним (засіданням. - Ред.), щоб побачити, чи змінила Москва вказівки своїм представникам, а також представникам ОРДЛО щодо поведінки на цьому засіданні. На жаль, змін ми не побачили", – сказав він.
За словами глави МЗС, найближчими днями ми побачимо, чи дала розмова Байдена з Путіним "практичні наслідки", чи Путін продовжує "тримати паузу і піднімати ставки".
Також Кулеба назвав стратегічною помилкою НАТО не надати Україні членства в Альянсі до 2014-го – на його думку, Путін ніколи не ризикнув би розпочати конфлікт зі збройними силами НАТО.