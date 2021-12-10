Діяльність двох шахрайських call-центрів, з яких викрадали гроші клієнтів іноземних банків, заблокована в Одесі, - Нацполіція. ВIДЕО

Кіберполіція Одещини припинила діяльність двох шахрайських call-центрів, з яких викрадали гроші клієнтів іноземних банківських установ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці з’ясували, що з орендованих в Одесі офісних приміщень, обладнаних комп’ютерною технікою та SIP-телефонією, здійснювалися дзвінки клієнтам закордонних банків. Представляючись працівниками цих установ, людям повідомляли, що з їхніх платіжних карток нібито хтось знімає гроші, тому, аби припинити несанкціоноване втручання, їм потрібна інформація щодо строку дії карток, CVV-коду та ПІН-коду. Щойно громадяни надавали зловмисникам конфіденційні дані, ті за допомогою спеціального програмного забезпечення знімали з них кошти.

У приміщеннях шахрайських кол-центрів та за місцем мешкання їх організаторів поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили понад пів сотні одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, чорнові записи та підготовлені мовні модулі.

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В рамках провадження, розпочатого за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, з організатори фінансових афер проводяться слідчі дії. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.