Нобелівський лауреат Муратов: У нас в Росії популярна думка, що політики, які уникають крові - слабкі люди. ВIДЕО

Влада активно "продає" ідею війни, на державних телеканалах - мілітаристська риторика. Під її впливом люди звикають до думки, що війна - це припустимо.

Про це заявив у своїй промові лауреат Нобелевської премії миру, головний редактор російської опозиційної "Нової газети" Дмитро Муратов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дождь".

"У нас у країні (і не лише у нас) популярна думка: політики, які уникають крові, - слабкі люди. А ось загрожувати світові війною - обов'язок справжніх патріотів", - сказав Муратов.

"Влада активно продає ідею війни. Уряди та близькі до них пропагандисти несуть повноту відповідальності за мілітаристську риторику на державних телевізійних каналах. Під впливом агресивного маркетингу війни люди звикають до думки про її допустимість", - додав він.

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На думку Муратова, теперішні ідеологи просувають ідею смерті за Батьківщину, а не життя а Батьківщину.

"Гібридні бойові дії, трагічна, потворна та злочинна історія з "Боїнгом МН17" зруйнували відносини Росії та України, і я не знаю, чи зможуть наступні покоління їх відновити… Тим більше, у хворих головах геополітиків війна Росії та України перестала здаватися неможливою", - каже Муратов.

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Церемонія нагородження Нобелівською премією миру лауреатів - Муратова та філіппінської журналістки Марії Ресси - відбулася в Осло у п'ятницю. Згідно з рішенням Норвезького нобелівського комітету, вони удостоїлися цієї премії "за їхні зусилля щодо захисту свободи слова, яка є умовою для демократії та міцного світу".