Зеленський на Саміті за демократію: Україна, без жодної зайвої скромності, є лідером демократичних перетворень у регіоні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у віртуальному форматі на Саміті за демократію, ініційованому президентом США Джо Байденом, заявив, що Україна є лідером демократичних перетворень у регіоні завдяки реалізації низки реформ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу президента.

"Україна, поза сумнівом та без жодної зайвої скромності, є лідером демократичних перетворень у регіоні. Ми створили нову інфраструктуру антикорупційних інституцій, ми втілюємо інноваційні технології для запобігання та виявлення антикорупційних дій для прозорості управління державними фінансами, майном і публічними закупівлями", - заявив Зеленський у відеозверненні.

"Ми ухвалили закон про деолігархізацію. Завершуємо реформу децентралізації, відновлюємо механізм народовладдя, розбудовуємо інститути прямої демократії", – зауважив Президент України.

За словами Зеленського, гарантовані, захищені права людини є основою успішної та прогресивної країни, тому Україна й надалі упевнено рухатиметься вперед на цьому шляху.

"Робитимемо все для забезпечення гендерної рівності, захисту жінок, дітей, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю і кожного окремого громадянина", - зазначив глава держави.

Президент також наголосив, що Україна досягла значного прогресу в розвитку власних демократичних інститутів і є надійним партнером для усіх, хто готовий ставати на захист демократії та свободи у світі.

Нагадуємо, 9-10 грудня Джо Байден проводить Саміт за демократію у віртуальному режимі. У ньому візьмуть участь понад 100 представників запрошених урядів, громадянського суспільства та приватного сектора.