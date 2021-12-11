Російську співачку Mary Gu та організатора концертів, які відвідували окупований Крим, не пропустили до України, - прикордонники. ВIДЕО

Співробітники Держприкордонслужби продовжують заходи з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.

Двох таких іноземців, чоловіка та жінку – громадян РФ, виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в одному зі столичних аеропортів. Вони прибули в Київ рейсом зі Стамбула, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, в т.ч. відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові у різні роки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час перевірк було з'ясовано, що жінка є російською виконавицею пісень, а чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків.

Читайте також: Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва

В Україну іноземці планували потрапити для проведення концерту.

"За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд на три роки. Вони залишали нашу країну відправившись у зворотному напрямку", - резюмували у Держприкордонслужбі.

Йдеться про артистку Марію Гусарову (Mary Gu). Це вона підтвердила у своєму Instagram. Чоловік пов'язаний з організацією і забезпеченням виступів співаків.