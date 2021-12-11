Заступник міністра МВС Гогілашвілі вчинив напад на співробітника поліції. ВIДЕО

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, авто якого зупинили на блокпосту при в’їзді у Донецьку область, фактично здійснив напад на поліцейського.

Про це пише у своєму Телеграм-каналі журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Добавка щодо Гогілашвілі"... Напад на поліцейського у чистому вигляді", - написав він та опублікував відповідне відео.

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На відео чітко видно, як Гогілашвілі схопив правоохоронця за барки.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.