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Заступник міністра МВС Гогілашвілі вчинив напад на співробітника поліції. ВIДЕО

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Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, авто якого зупинили на блокпосту при в’їзді у Донецьку область, фактично здійснив напад на поліцейського.

Про це пише у своєму Телеграм-каналі журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Добавка щодо Гогілашвілі"... Напад на поліцейського у чистому вигляді", - написав він та опублікував відповідне відео.

На відео чітко видно, як Гогілашвілі схопив правоохоронця за барки. 

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади. 

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Топ коментарі

  • Olexa Pluzh
    Це кримінальний злочин, які в дупу службові перевірки?
  • 18c49ed2
    Та да, хорошие у Зели друзья, кумовья и кореша. Трухин, Тищенко, Корявченков, Мецгер, Тимошенко и это быдло. Дерьмо не просто всплыло, оно стало властью.
  • Андрій Жагун 3f28c282
    Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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