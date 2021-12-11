На честь 18-річного українського спортсмена Ковтуна назвали елемент у гімнастиці. ВIДЕО

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про затвердження нового елементу, названого на честь 18-річного українського спортсмена Іллі Ковтуна, який виконав його на змаганнях Кубку світу зі спортивної гімнастики.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені FIG, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Новий елемент "Ковтун" виконується на паралельних брусах і передбачає переворот назад з упору на руках, а потім поворот на чверть оберту до бруса.

Цей елемент Ілля Ковтун успішно виконав під час виступу на цьогорічному Кубку світу зі спортивної гімнастики у словенському Копері.

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