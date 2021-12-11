Заступник глави МВС Гогілашвілі підтримує сумнівну мережу реабілітаційних центрів для наркозалежних, - розслідування. ВIДЕО

В Україні працює мережа реабілітаційних центрів "Міжнародної антинаркотичної асоціації" (МАА). Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі працював у російській організації ММА.

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні UA: Перший, нагадує Цензор.НЕТ.

Автори зауважують, що Олександр Гогілашвілі після переїзду в Україну очолив зв’язки з громадскістю місцевої МАА, а потім був призначений заступников міністра МВС, відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних у країні.

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський після призначення наголосив, що однією з найголовніших цілей на посаді бачить боротьбу з поширенням наркотиків і реабілітацію наркозалежних. Він також виступив співавтором відповідного законопроєкту, який, на думку журналістів, призведе до державного фінансування центрів ММА, де людей утримують силою та часто при цьому не застосовують жодних методів лікування.

Окрім цього, Володимир Зеленський підтримував МАА ще за декілька років до свого обрання на пост президента України та продовжив це робити й після. Президент і перша леді неодноразово відвідували заклади мережі.