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Заступник глави МВС Гогілашвілі підтримує сумнівну мережу реабілітаційних центрів для наркозалежних, - розслідування. ВIДЕО

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В Україні працює мережа реабілітаційних центрів "Міжнародної антинаркотичної асоціації" (МАА). Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі працював у російській організації ММА.

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні UA: Перший, нагадує Цензор.НЕТ.

Автори зауважують, що Олександр Гогілашвілі після переїзду в Україну очолив зв’язки з громадскістю місцевої МАА, а потім був призначений заступников міністра МВС, відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних у країні.

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський після призначення наголосив, що однією з найголовніших цілей на посаді бачить боротьбу з поширенням наркотиків і реабілітацію наркозалежних. Він також виступив співавтором відповідного законопроєкту, який, на думку журналістів, призведе до державного фінансування центрів ММА, де людей утримують силою та часто при цьому не застосовують жодних методів лікування.  

Окрім цього, Володимир Зеленський підтримував МАА ще за декілька років до свого обрання на пост президента України та продовжив це робити й після. Президент і перша леді неодноразово відвідували заклади мережі.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    ГДЕ БРИФФИНГ МВС ?

    1. гражданство этого шныря ( российское)
    2, почему общался с подчиненным на российской мове ?
    3. Вроде все чиновники сдавали экзамены на державную мову. Где был тогда ГОГА ?
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    В официальной биографии Гогилашвили не упомянут еще один нюанс. В 1998 году, в то самое время, когда Гогилашвили якобы занимался "предпринимательством", он был признан виновным российской Фемидой. Будущий замминистра МВД был обвинен по двум пунктам обвинения - покушение на мошенничество в крупных размерах организованной группой и подделка государственных документов. Наказание - пять лет условно.
    В итоге будущий заместитель Авакова и протеже Зеленского отделался легко - его освободили из-под стражи прямо в зале суда, дав пять лет на демонстрацию того, что он исправился. Уже через два года Гогилашвили нашел себе новую нишу - борьбу с наркоманией.

    И есть основания полагать, что на этой ниве у него опять возникли проблемы с законом - в 2012 году ряд российских СМИ сообщал о связях реабилитационного центра "Выход" с деструктивными сектами.Похоже, это и стало причиной переезда в Украину, так счастливо приведшего Гогилашвили к знакомству с ее будущим президентом.

    Похоже не просто российской Фемидой Гогилашвили дали условно 5 лет а взамен на работу в спецслужбах, там такое практикуется часто.
  • Sophia-Maria Duglass
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