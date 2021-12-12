Залужний і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Сухопутних військ ЗСУ: Ви – головний гарант безпеки держави. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку головнокомандувача.
"Ви – основа національного війська і головний гарант безпеки держави. Ви надійно тримаєте удар і завжди готові завдати удару у відповідь. Ви 24/7/365 на захисті свого народу. Пам'ятаймо полеглих за Україну! Їхні життя - ціна нашої Свободи. Разом до Перемоги!Слава Сухопутним військам Збройних Сил України! Слава Україні!", - сказано у привітанні.
Також військовослужбовців привітав командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Сухопутні війська завжди були і залишаються особливою гордістю багатьох поколінь захисників нашої країни. Мужністю та героїзмом воїни-піхотинці завоювали всенародну повагу, вписали яскраві сторінки доблесті й відваги в літопис військової слави.
У надзвичайно важких умовах бойової обстановки, в районах проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, ви показали справжній професіоналізм та майстерність", - відзначив Наєв.
Він подякував військовослужбовцям за вірність військовій присязі, високу відповідальність і зразкове виконання службових обов'язків.
"Вклоняюся перед пам’яттю українських захисників, які віддали своє життя за краще майбутнє рідної країни.Переконаний, що завдяки нашим спільним зусиллям територіальна цілісність і суверенітет України завжди будуть надійно захищені", - додав командувач об'єднаних сил ЗСУ.