Новини Відео • Війна

Залужний і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Сухопутних військ ЗСУ: Ви – головний гарант безпеки держави. ВIДЕО

3 23135
Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку головнокомандувача.

"Ви – основа національного війська і головний гарант безпеки держави. Ви надійно тримаєте удар і завжди готові завдати удару у відповідь. Ви 24/7/365 на захисті свого народу. Пам'ятаймо полеглих за Україну! Їхні життя - ціна нашої Свободи. Разом до Перемоги!Слава Сухопутним військам Збройних Сил України! Слава Україні!", - сказано у привітанні.

Читайте також: "Українська армія здатна зламати будь-які загарбницькі плани ворога", - Зеленський привітав військовослужбовців з Днем ЗСУ

Залужний і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Сухопутних військ ЗСУ: Ви – головний гарант безпеки держави 01

Також військовослужбовців привітав командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Сухопутні війська завжди були і залишаються особливою гордістю багатьох поколінь захисників нашої країни. Мужністю та героїзмом воїни-піхотинці завоювали всенародну повагу, вписали яскраві сторінки доблесті й відваги в літопис військової слави.

У надзвичайно важких умовах бойової обстановки, в районах проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, ви показали справжній професіоналізм та майстерність", - відзначив Наєв.

Також читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 38 військовослужбовців ЗСУ

Він подякував військовослужбовцям за вірність військовій присязі, високу відповідальність і зразкове виконання службових обов'язків.

"Вклоняюся перед пам’яттю українських захисників, які віддали своє життя за краще майбутнє рідної країни.Переконаний, що завдяки нашим спільним зусиллям територіальна цілісність і суверенітет України завжди будуть надійно захищені", - додав командувач об'єднаних сил ЗСУ.

Залужний і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Сухопутних військ ЗСУ: Ви – головний гарант безпеки держави 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Мартин Брест

    4 хв ·



    Евангелие от Сухопутки.

    … но на самом деле, по-честному, положа руку на мобприпис: мы ушли, а они остались.

    Можно вешать на себя медальки, буцать двери в кабинеты с криками "где моя земля!", можно проводить кучу бессмысленных и никому не помогающих "ветеранских форумов", можно долго и слезливо, под закуску, наворачивать "а ти там був, де я був?" - но… но это прошло и осталось в памяти, в книжках и наконец-то фильмах, а война не закончилась. Их война.

    Именно они, пока я шляюсь в теплом тылу, упираются берцами в землю, а замерзшими руками - в дырявую, состоящую из грязи, бревен, лопнувших мешков и старой брони лінію бойового зіткнення.

    Они и есть "ethnic infantry", и поверьте - никто не гордится собой так, как гордится пехота, самый старый, многочисленный, милый, сумасшедший, дурной, крутой, безумный и любимый род войск.

    Бог любит пехоту.
    Иначе зачем бы он поручил нам выполнять его работу?

  • Ksenia VB
  • Ksenia VB
    Петро Порошенко



    48 хв



    Щиро вітаю військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом!
    Дякую кожному із вас за щоденний захист українських кордонів та самовіддане служіння нашому народу. Бажаю перемог заради України! Слава воїнам-сухопутникам! Слава Україні!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини