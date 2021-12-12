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Гогілашвілі такий не один. Чимало людей потрапили на важливі посади через наближеність до Зеленського або "Кварталу", - Бігус. ВIДЕО

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Чимало людей потрапили на важливі посади не через навички, а через наближеність до президента Володимира Зеленського або "Кварталу". І саме це дає їм відчуття безкарності.

Про це журналіст-розслідувач Денис Бігус пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Чимало людей потрапили на важливі посади не через навички, а через наближеність до Зеленського або "Кварталу". І саме це дає їм відчуття безкарності.

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Гогілашвілі такий не один. Чимало людей потрапили на важливі посади через наближеність до Зеленського або Кварталу, - Бігус 02 І давній знайомий родини Зеленських Мецгер – куди ж без нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра МВС Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина РФ та російський ІПН, - Центр журналістських розслідувань. ФОТО

Як працює кар'єрний ліфт лише для обраних розповідається в сюжеті "Братство Кварталу" Максим Опанасенко.

А поки Зеленський закликає звільнити Гогілашвілі, а Монастирський обережно починає "внутрішнє розслідування", залишається тільки робити ставки. Ні, не про долю Гогілашвілі, про те, хто з друзів президента "вчудить" наступним", - пише Бігус.

 

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Топ коментарі

  • Vovcheg Zak
    свєзло шо хоть прєзідєнт у нас умний і проффєсіанальний, а нікакойта шут-дурачок
  • Sharl
    Боже кого мы выбрали в гаранты??? Людей не имеющих никакого отношения ни к Майдану ни к АТО ни к украинцам (они в это время в мацкве сватов снимали и на корпоративах бабло рубили). Ну и что вы теперь хотите??? Зеля, этот Гога тебе кто? За что ты ему державный орден «за заслуги» дал??? Он пробыл на посаде менее полугода и получил орден, за что??? Кровь мешками проливал или в тыл противника за языком лазил? Я уверен что и пистолетов наградных у него больше чем у депутата Кивы. Вот вам шановни, кумовство и протекционизм с коррупцией в своём лучшем проявлении! Хлопайте в ладоши дятлы 73%-центные!
  • Ksenia VB
    В Порошенка прийшли ПРОФЕСІОНАЛИ.
    А не оце паскудство.
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