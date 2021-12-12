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Проєкт "Замміністра з таким є@алом": все про Олександра Гогілашвілі, хама-заступника глави МВС. ВIДЕО

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Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я" – тепер заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі і заодно чоловік секретарки Зеленського – справжня зірка. І точно не витрачатиме час на представлення.

Відео Олександра Гогілашвілі на блокпосту, де він змішує із землею патрульних, буквально розірвало новинні стрічки. У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва ретельно дослідила Гогілашвілі й зібрала купу смажених фактів про хама-заступника міністра внутрішніх справ.

Олександр Гогілашвілі – хто це взагалі такий? Про що мовчить його офіційна біографія? Як чоловік Марії Левченко – секретарки Зеленського із часів "Кварталу" – раптом потрапив у міністерство внутрішніх справ? Що пов'язує його із Володимиром Зеленським?

А ще тут буде про його ймовірне громадянство РФ, роботу помічника Миколи Валуєва, фіктивну освіту, кришування "антинаркотичних центрів", посаду "по квоті секретарки президента" і не тільки!

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Топ коментарі

  • Nick Valentine
    Боже, президентом воюючої країни є КЛОВУН-НАРКОМАН!! Кого він може обрати у свою команду?! 73% спеціально відібрали таку владу на виборах
  • Наталия П
    Эти твари во главе с Зеленским превратили мою страну в Украину 95. Позор тем, кто голосовал за Зеленского. И сейчас на его рейтинг работают, только враги.
  • Ан Мур
    про його касапське громадянство, а також про блат, за яким він потрапив на таку високу посаду - гідрант-янелох42 навіть не згадав. Бо таким чином міг вийти сам на себе.
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