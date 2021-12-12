Проєкт "Замміністра з таким є@алом": все про Олександра Гогілашвілі, хама-заступника глави МВС. ВIДЕО

Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я" – тепер заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі і заодно чоловік секретарки Зеленського – справжня зірка. І точно не витрачатиме час на представлення.

Відео Олександра Гогілашвілі на блокпосту, де він змішує із землею патрульних, буквально розірвало новинні стрічки. У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва ретельно дослідила Гогілашвілі й зібрала купу смажених фактів про хама-заступника міністра внутрішніх справ.

Олександр Гогілашвілі – хто це взагалі такий? Про що мовчить його офіційна біографія? Як чоловік Марії Левченко – секретарки Зеленського із часів "Кварталу" – раптом потрапив у міністерство внутрішніх справ? Що пов'язує його із Володимиром Зеленським?

А ще тут буде про його ймовірне громадянство РФ, роботу помічника Миколи Валуєва, фіктивну освіту, кришування "антинаркотичних центрів", посаду "по квоті секретарки президента" і не тільки!