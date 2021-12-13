Раді потрібно відновити проведення парламентських слухань, - Стефанчук. ВIДЕО

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що потрібно відновити проведення у Верховній Раді парламентських слухань.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на Погоджувальній Раді ВРУ у понеділок.

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"У зв’язку із COVID-19 була велика пауза. Але ми з вами прийняли правила, за якими ми допускаємо людей до Верховної Ради. Нагадаю: це вакцинація, чи тести, чи довідка про те, що особа перехворіла впродовж певного періоду. Використовуючи ці самі принципи, ми можемо відновити парламентські слухання щодо тих питань, які є надзвичайно важливими для Верховної Ради", - зазначив спікер.

Стефанчук повідомив, що чимало парламентських слухань вже проголосовані в комітетах, але їхні дати зміщені, тому треба вирішити це питання.

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