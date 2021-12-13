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Резонансна автопригода за участі водія-підлітка в Луцьку: опублікований запис моменту ДТП. ВIДЕО реєстратора

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В мережі опубліковано відеозапис автореєстратора, що зафіксував момент резонансного ДТП у Луцьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що легковик Renault, за кермом якого був підліток, проїздить поміж іншими автомобілями і, не зменшуючи швидкості, врізається в пішоходів, котрі переходять дорогу на дозволений сигнал світлофора.

Нагадаємо, що аварія трапилася 12 грудня близько 15 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Водій та пасажири намагались залишити місце ДТП. Зі слів поліції, за кермом перебував неповнолітній.

Травми різної ступені важкості отримали 4 особи, серед них – дитина, яку госпіталізували. На місці працювало 6 бригад швидкої допомоги.

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Топ коментарі

  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Коли переходиш дорогу, навіть на зелений, треба крутити головою на всі 360 градусів постійно. Дебілів за кермом у нас вистачає.
  • Дмитро Піталов
    А говорят, казнь - это негуманно...
  • Дмитро Піталов
    Пілять, тут всі полоси з авто стояли! Як це стерво просочилося незрозуміло!
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