Резонансна автопригода за участі водія-підлітка в Луцьку: опублікований запис моменту ДТП. ВIДЕО реєстратора
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що легковик Renault, за кермом якого був підліток, проїздить поміж іншими автомобілями і, не зменшуючи швидкості, врізається в пішоходів, котрі переходять дорогу на дозволений сигнал світлофора.
Нагадаємо, що аварія трапилася 12 грудня близько 15 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Водій та пасажири намагались залишити місце ДТП. Зі слів поліції, за кермом перебував неповнолітній.
Травми різної ступені важкості отримали 4 особи, серед них – дитина, яку госпіталізували. На місці працювало 6 бригад швидкої допомоги.