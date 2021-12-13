На будівництві нового моста в Кременчуці почали бурити скелю, - Служба автодоріг Полтавщини. ВIДЕО
Про це розповідає Служба автомобільних доріг у Полтавській області, інформує Цензор.НЕТ.
На лівому березі Дніпра необхідно встановити 40 труб, деякі з яких будуть занурені на глибину 50 метрів.
"Розпочато підготовку до буріння скелястих порід всередині сталевої труби, які влаштовуються під час будівництва мосту через Дніпро. Це – третій етап заглиблення паль до проєктної відмітки", - уточнили в автодорі.
Новий міст у Кременчуці зводять за програмою "Велике будівництво". Він стане альтернативою старому Крюківському мосту, який збудували в далекому 1872 році.
Після відкриття новий Кременчуцький міст значно покращить транспортний зв’язок між лівим і правим берегами Дніпра як в масштабах міста, так і для цілого регіону та країни.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що в рамах ініційованої ним інфраструктурної програми "Велике будівництво" протягом 2021 року буде збудовано і відремонтовано 245 мостів і 6,5 тисяч км автодоріг.