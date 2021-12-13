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На будівництві нового моста в Кременчуці почали бурити скелю, - Служба автодоріг Полтавщини. ВIДЕО

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У Кременчуці йдуть роботи зі зведення лівого пілону нового мосту через Дніпро. Для цього доведеться занурити в ґрунт 40 сталевих труб і навіть бурити скелясту породу.

Про це розповідає Служба автомобільних доріг у Полтавській області, інформує Цензор.НЕТ.

На лівому березі Дніпра необхідно встановити 40 труб, деякі з яких будуть занурені на глибину 50 метрів.

"Розпочато підготовку до буріння скелястих порід всередині сталевої труби, які влаштовуються під час будівництва мосту через Дніпро. Це – третій етап заглиблення паль до проєктної відмітки", - уточнили в автодорі.

Новий міст у Кременчуці зводять за програмою "Велике будівництво". Він стане альтернативою старому Крюківському мосту, який збудували в далекому 1872 році.

Після відкриття новий Кременчуцький міст значно покращить транспортний зв’язок між лівим і правим берегами Дніпра як в масштабах міста, так і для цілого регіону та країни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що в рамах ініційованої ним інфраструктурної програми "Велике будівництво" протягом 2021 року буде збудовано і відремонтовано 245 мостів і 6,5 тисяч км автодоріг.

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Топ коментарі

  • Александр Зырянов dd6f6874
    Велике крадивництво.
  • Злий Грицько
    Ти коли небудь їздив через той міст який зараз є в Кременчуці? А я пору років тому їхав у Дніпро через той міст. На ньому живого міста немає, весь ржавий і хитається. Побудова нового мосту вже давно назріла. Його збирались будувати ще років 20 тому, але тільки зараз руки дійшли.
  • DI GI
    дякують царю. За милостливость. В Украине нет царей. Есть только клоун, возомнивший себя таковым.

    Порошенко табличек не развешивал и доковать никого не заставлял. Исполнял свою работу. А тут великодержавен нашелся.

    За мои же деньги я доковать должен
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