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Україна виконала цільовий орієнтир ВООЗ з вакцинації від COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО

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Наразі 40% дорослих українців, а саме 12 мільйонів 457 тисяч вже отримали повний курс щеплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За минулий тиждень до лікарень із діагнозом COVID-19 потрапили 15 676 українців, 85% з них – це ті, хто не отримав бодай одну дозу вакцини проти COVID-19. Вакцинація - це дієвий захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Не нехтуйте ним. Зробіть щеплення проти ковід при першій нагоді. Вакцина є в Україні, вона доступна в кабінетах щеплень та в центрах масової вакцинації", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Наразі 40% дорослих українців, а саме 12 мільйонів 457 тисяч вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я - 40% вакцинованого населення в 2021 році.

Загалом із початку року в Україну вже надійшло 36 мільйонів 781 тисяча доз вакцини від COVID-19. Завдяки наявності вакцин та можливості їх вибору вже зроблено 26 мільйонів 589 тисяч щеплень.

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Топ коментарі

  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    Навесні це падло буде розповідати, що подвійного штрикалова недостатньо для захисту і потрібно ще двічі штрикнутися, а восени що ще треба ширнутися 5й раз.
    Невже люди настільки тцпі що будуть і надалі вірити у це лайно?
  • Tui Yii
    Вакцинація - це дієвий захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Джерело: https://censor.net/ua/v3304952

    О защите уже ниполслова.
    Хоть кто то помнит тезисы в самом начале,когда говорилось об одном уколе?????
  • Максим Дрозд eda05b29
    Вакцинки колются, баблишко капает
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