Проєкт "Без цензури": Не тільки Гогілашвілі: хто ще проліз у владу через "Квартал"? ВIДЕО

Хто з нинішніх українців отримав посади через "Квартал 95"? Не лише скандальний і вже колишній хам-заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі!

Про це - в проєкті "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

Чоловіка секретарки Зеленського Марії Левченко, заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, звільнили після скандалу із патрульними. Менше ніж за добу після виходу нашого попереднього матеріалу про те, хто такий Олександр Гогілашвілі, стало відомо, що Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у Росії.

Але не лише для нього дотичність до "Кварталу 95" стала соціальним ліфтом. Є ще й такий собі Олександр Пашков. Це – чоловік головбуха "95 кварталу" Оксани Пашкової. У квітні 2020-го його несподівано призначили директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ – таким чином він перестрибнув через десяток кар'єрних щаблів.

00:00 – Гогілашвілі, котрий "один з таким є#алом?"

02:00 – Російський паспорт, Валуєв і Гогілашвілі

03:00 – Гогілашвілі, Зеленський і наркотики

07:10 – Ще одна пригода Гогілашвілі з поліцейськими

09:50 – Чоловік головбуха "Кварталу 95" в ГУР МОУ

14:40 – Про долю поліцейських, які зупинили Гогілашвілі.