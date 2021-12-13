Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Бородай закликав знищувати українців, як тарганів. ВIДЕО

Один з колишніх лідерів терористів "ДНР", а нині депутат Держдуми РФ від путінської "Єдиної Росії" Олександр Бородай порівняв українців з тарганами і закликав проводити будь-які переговори з ними за допомогою "тапок чи дихлофосу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить в своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю депутата-терориста.

"Розмовляти з ними марно абсолютно. Російським чиновникам високого рангу я намагався це пояснити.. Ви з тарганами намагалися розмовляти? Спіймали на кухні і спробуйте йому щось пояснити... Можете перед ним танцювати, демонструвати чудеса риторики, але все це марно і беззмістовно. Проти таргана ефективний тільки тапок, ну, або дихлофос. Вдарив тапком - тарган розплющився. Все. Проблема вирішена... Ні про що не можна домовлятися з українськими політиками" - заявив Бородай.

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