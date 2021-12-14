"В табори його антинаркотичної асоціації їздило чимало артистів. Для підтримки колишніх наркозалежних. Знав про нього тільки хороше", - Сивохо про ексзаступника міністра МВС Гогілашвілі. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал Україна 24, Сивохо назвав дуже хорошою справою діяльність Гогілашвілі в рамках міжнародної антинаркотичної асоціації.
"Я його особисто знаю кілька років. Знав про нього тільки хороше. Він працює в міжнародній антинаркотичній асоціації, в літні і зимові табори якої їздило чимало артистів - для підтримки людей, котрі тільки що позбавилися наркозалежності чи утримуються від їх вживання вже багато років. Це дуже хороша справа... Я знаю, що він був громадянином РФ. Він з Ростова здається. Я не знав, що у нього до цього часу російський паспорт", - сказав Сивохо.
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