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Чоловік зупинив рух на швидкісній трасі Київ-Бориспіль, щоб дві собаки могли спокійно перейти дорогу. ВIДЕО

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Чоловік зупинив рух на трасі Київ-Бориспіль, щоб дві собаки, що застрягли на роздільному газоні могли спокійно перейти дорогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dtp.kiev.ua, для того, щоб безпечно перевести чотирилапих, водію на ім’я Дмитро довелося ризикнути своїм життям. Оскільки чоловік зупинився там, де водії їздять на дуже великій швидкості. Водій якийсь час подавав сигнали, щоб його колеги зупинилися. За кілька секунд на правій смузі зупинився водій вантажівки. Те саме зробили й інші автовласники. Після цього Дмитро разом з водієм вантажівки допоміг собакам безпечно перейти дорогу.

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Топ коментарі

  • Kucher
    Європа починається з малого. Молодець.
  • Eugene Eugene da61b813
    Он бы создал аварийную ситуацию если бы не включил аварийку. А остановиться в левом ряду он мог бы и не по своей воле, а например если бы у него внезапно заклинило бы ходовую часть и колеса перестали бы вращаться.
    Аварийную ситуацию, настоящую аварийную, то бишь уже ДТП, могли бы создать собаки, если бы попытались проскочить перед "летящими" машинами и попав под колеса, или напугав какого-то новичка, который начал бы панически тормозить и вертеть рулём.
  • irenka ko
    У Європі такого не побачиш, там немає тварин безхатченків. Але те, що у нас є такі чоловіки доводить, що ми таки Європа.
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