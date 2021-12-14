Чоловік зупинив рух на швидкісній трасі Київ-Бориспіль, щоб дві собаки могли спокійно перейти дорогу. ВIДЕО

Чоловік зупинив рух на трасі Київ-Бориспіль, щоб дві собаки, що застрягли на роздільному газоні могли спокійно перейти дорогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dtp.kiev.ua, для того, щоб безпечно перевести чотирилапих, водію на ім’я Дмитро довелося ризикнути своїм життям. Оскільки чоловік зупинився там, де водії їздять на дуже великій швидкості. Водій якийсь час подавав сигнали, щоб його колеги зупинилися. За кілька секунд на правій смузі зупинився водій вантажівки. Те саме зробили й інші автовласники. Після цього Дмитро разом з водієм вантажівки допоміг собакам безпечно перейти дорогу.

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