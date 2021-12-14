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"Їздити на броньованому автомобілі з озброєною охороною - такого привілею не має навіть міністр оборони. Що робив Гогілашвілі в зоні ООС - треба з'ясувати", - Бутусов. ВIДЕО

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Згідно із законодавством України, заступник міністра МВС не має права на броньований автомобіль та озброєну охорону і як звільнений Олександр Гогілашвілі отримав такі привілеї - необхідно з'ясувати.

Про це в ефірі телеканалу UA:Перший заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За моїми даними двоє людей з охорони Гогілашвілі - діючі офіцери спецназу ГУР Міноборони. За моїми ж даними, сірого автомобіля Land Cruiser 200, про який сам Гогілашвілі каже, що він броньований,.. в МВС немає. Така машина є в ГУР МО. ЇЇ надавало посольство США для захисту наших військовослужбовців, офіцерів після того, як відбулись теракти в Києві проти наших розвідників. Дуже схожа машина в листопаді була знята в центрі Києва. І ті самі люди - дуже схожі на тих, що були на блокпості охороняють заступника міністра навіть в центрі Києва. Виникає питання - хто ці люди?.. Жодних коментарів з цього приводу ні від МВС, ні від Міноборони немає... Це теж потребує службового розслідування оскільки за українським законодавством немає норми щоб навіть міністри мали озброєну охорону... У нас міністр оборони Резніков під час війни їздив на звичайній не броньованій службовій машині і без озброєної охорони... Виникає питання - з ким веде війну і що це за люди та транспорт у заступника міністра МВС, якому за всіма статутами такої охорони не передбачено?.. Які завдання виконував пан Гогілашвілі з таким ескортом в зоні ООС?.. Гогілашвілі свідомо уникає і на блокпості, і в Києві будь-якої персональної ідентифікації - автомобіль на цивільних держномерах, без розпізнавальних знаків, без форми", - сказав Бутусов.

Крім того, Бутусов зазначив, що слідчі органи мають відкрити кримінальне провадження проти Гогілашвілі за напад на поліцейського.

"Він вчинив напад - доторкнувся і руками відштовхнув капітана поліції Костянтина Васенкова. Це - злочин, за яким ми маємо побачити кримінальне провадження і вирок суду", - зазначив Бутусов.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Что может делать наркодиллер на спорных территориях - ездил насчет наркотрафика договариваться.

    Для этого и бронеавтомобиль с охраной - от конкуреннтов-наркоторговцев защищаться.
  • Маркиз
    Дана Яровая

    Давайте не *****@лять
    А ведь проблема не в том что его уволили. И даже не в том, что он вёл себя как скотина с полицейским. И даже оправдание офиса президента до сраки.
    Проблема в уровне политиков, как среза общества.
    У меня складывается впечатление, что пока одна честь общества спасала страну, другую кодировали мыльными говенными сериалами, такими же выпусками новостей, создавая информационный шум, и тупо зомбируя нестойкие мозги населения.
    И вопрос даже не к президенту, и даже не к фрикции, простите фракции, и не к министрам, фамилии которых мы уже и не запоминаем. **@@ла так тем более.
    Проблема в том, что простой нарід ТМ такое хавает. И ему нормально. Понимаете? Гоп- стоп из Кривого Рога 90-х годов дорвалось до власти и теперь диктует и продуцируют нам политическую моду. На безмозглых пресс - секретарей. На хамовитых зам.министров и министров. На бездарных и некомпетентных чиновников.
    И знаете, вот простят меня дети 90-х, на которых была рассчитана президентская кампания , но отсутсвие базовых знаний и критического мышления просто катастрофическое. Советская система образования была поломана, новая не выстроена до сих пор. И вот на выходе мы имеем стадо банов, прости уж, но именно стадо баранов, которое голосует за сериал, думает что МВФ кредит можно вернуть золотыми зубами, живет, не научившись финансовой грамотности. Не умеющее ни экономить, ни накапливать. Живет сегодняшним днём. А дальше…
    А дальше хоть потоп, в их понимании. Главное чтобы тик- ток, фото президента в спорт зале с надписью : " остальные пусть завидуют".
    И они себя отождествляются с этим парнем, сделаным в городе Кривой Рог. Уж простят меня жители этого города, но это самое худшее что было произведено в вашем городе. Они себе рисуют в голове, что вот так, на лихой козе, не имея ни знаний, ни компетенции, ни образования можно добраться до вершины страны, и вот с того Олимпа срать всем на голову.
    У меня только один вопрос к тем кто голосовал за этого парня: вы припудренные ? Кстати, это выражение, теперь навсегда вошло в мой лексикон.
    Так вот, припудренные мои, в следующий раз голосуйте за барана, результат будет тот же, но хотя бы обходиться он нам будет несколько дешевле. И да, его можно тоже научить видосики снимать.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    А чего непонятного с автомобилем? У нас президент на ДР к своему Ермаку на вертолете через пол страны летает и продукты на банкет везет, а тут всего лишь пару навороченных внедорожников из другого ведомства, делов то)
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