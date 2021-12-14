Нардеп Ніколаєнко влаштував з охоронцями штовханину біля входу в сесійну залу ВР та попри заборону передав колезі Волинцю касовий апарат. ВIДЕО

Нардеп "Батьківщини" і член МФО "Розумна політика" Андрій Ніколаєнко намагався пронести в сесійну залу касовий апарат. Утім, його не пускали з ним, тому він просто перекинув його нардепу Михайлу Волинцю.