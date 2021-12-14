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Нардеп Ніколаєнко влаштував з охоронцями штовханину біля входу в сесійну залу ВР та попри заборону передав колезі Волинцю касовий апарат. ВIДЕО

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Нардеп "Батьківщини" і член МФО "Розумна політика" Андрій Ніколаєнко намагався пронести в сесійну залу касовий апарат. Утім, його не пускали з ним, тому він просто перекинув його нардепу Михайлу Волинцю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналістка Христина Бердинських.

"Че? Не пустили?! А теперь че вы меня не пускаете?", - говорить охоронцям нардеп після невеликої штовханини.

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Топ коментарі

  • Орест Орест
    Если там тротил, то его к награде представлять надо..
  • Kucher
    Шапіто щодня і в усіх державних установах - це, нажаль, українські реалії
  • AbOriginal_UA
    Гетманцеву засунуть в дупу !
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