Працюємо над деескалацією напруженості, викликаної нарощуванням військ РФ біля кордону України, - заступниця держсекретаря США Донфрід. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Донфрід запевнила українців у непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії. Заступниця Державного секретаря також обговорила шляхи до дипломатичного прогресу та деескалації через виконання Мінських угод на підтримку Нормандського формату", - йдеться в повідомленні.
"Наша мета — підтримати Україну, оскільки ми працюємо над деескалацією напруженості, викликаної нарощуванням військ РФ. Як підтвердили президент США Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен: ми прагнемо подбати, щоб жодних рішень чи обговорень про Україну не відбувалося без участі України", цитує Донфрід пресслужба посольства США в Україні в соцмережі "Твітер".