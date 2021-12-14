"Російське громадянство, фото з депутатом-єдиноросом, судимість і строк в РФ. Як Гогілашвілі пройшов спецперевірку в СБУ?" - Бутусов. ВIДЕО

Ексзаступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі був призначений на посаду після спецперевірки, яка є обов'язковою для чиновників МВС, утім, в СБУ проігнорували російське громадянство Гогілашвілі і його судимість в РФ.

Про це сказав в ефірі телеканалу UA:Перший головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Спецперевірка у нас за законом проводиться СБУ і кожна людина, що призначається на найвищі посади в державі її проходить. СБУ має доступ до усіх баз даних, агентурної інформації і може отримувати дані від інших розвідувальних служб. Таким чином проводиться комплексний аналіз того, що стосується цієї людини... Звичайно, особлива увага тим, хто призначається у силові міністерства, оскільки людина отримує доступ до державної таємниці, закритих баз даних. Таким чином ця людина може отримати великий масив розвідувальної інформації важливої для противника та може впливати на певні речі в державі. Заступник міністра - це людина, яка має доступ практично всюди. Звичайно, виникає питання - хто в СБУ поставив свій підпис що спецперевірка пройдена? Зараз ми бачимо російський паспорт, ІНН, кримінальна справа в РФ і 5 років вирок, фотографії з діючим депутатом Держдуми РФ від "Єдиної Росії". Ми маємо отримати якесь пояснення, а у нас влада думає, що якщо звільнили, то знімаються усі питання. Навпаки - питання тільки почали з'являтися", - сказав Бутусов.

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