Проєкт "Без цензури": Чого жителі ОРДЛО та росіяни хочуть від України?. ВIДЕО
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Свіжі новини з потойбіччя, і Бородай з тарганами, і українські достойники, які хочуть референдум про Донбас.
Про це та багато іншого Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість у свіжому "Без цензури".
Колишній ватажок сепаратистів так званої "ДНР", а тепер - депутат Державної Думи РФ хоче знищувати українців "як тарганів".
Водночас Олександр Лукашенко озвучує вологі мрії про новий Радянський Союз. А Володимир Зеленський каже, що не виключає референдуму про статус окупованого Донбасу і Криму. При цьому Руслан Стефанчук хоче дозволити голосувати мешканцям окупованих територій.
Що відбувається в ОРДЛО і що можуть наголосувати його мешканці? Та кому в Києві дуже муляє все українське?