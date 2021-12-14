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Проєкт "Без цензури": Чого жителі ОРДЛО та росіяни хочуть від України?. ВIДЕО

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Свіжі новини з потойбіччя, і Бородай з тарганами, і українські достойники, які хочуть референдум про Донбас.

Про це та багато іншого Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість у свіжому "Без цензури".

Колишній ватажок сепаратистів так званої "ДНР", а тепер - депутат Державної Думи РФ хоче знищувати українців "як тарганів".

Водночас Олександр Лукашенко озвучує вологі мрії про новий Радянський Союз. А Володимир Зеленський каже, що не виключає референдуму про статус окупованого Донбасу і Криму. При цьому Руслан Стефанчук хоче дозволити голосувати мешканцям окупованих територій.

Що відбувається в ОРДЛО і що можуть наголосувати його мешканці? Та кому в Києві дуже муляє все українське?

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Топ коментарі

  • FT FT
    Когда преступник лезет в твой дом он хочет только пулю в лоб и деревянный макинтош. И никто не должен задумываться что хочет убица а сразу отправлять его на суд божий.
  • Leshek
    А оно нам нужно знать , что хочет эта масса?
  • cimbitep
    глупый заголовок, подразумевающий, что кацапы учитывают хотелки дырляндцев. двуногие из дыры по статусу ниже самого рядового кацапсинского ватного можемповторить, хотелки которого ***** и Ылиты паРашы никогда не интересовали и не интересуют...а тут чего хотят существа из дыры? серьезно?
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