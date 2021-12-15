"Я в команде Путина работал, но они меня обманули - не дали героя России", - росіянина, який вдавав агента спецслужб, не пропустили в Україну. ВIДЕО

У аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили у пропуску росіянину, який намагався вдавати агента спецслужб. Іноземець прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі. На контроль він надав паспортний документ на ім’я 45-річного громадянина РФ, проте запевняв, що це паспорт прикриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

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Зазначається, що мету візиту в Україну чоловік назвати не міг. Як і надати контакти людей, до яких прямував.

"Мабуть, відчув, що розмова з прикордонницею йде не зовсім гладко. Тож вирішив викласти "все як є". Чоловік зізнався: за його плечима – кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії, працював у "команді Путіна", і чекав на свою заслужену й обіцяну нагороду – медаль "героя Росії". Та його обманули", - йдеться у повідомленні.

"Ба більше, на спецагента, за його ж словами, почали здійснювати атаки. Тож він вирішив, що вихід один – просити допомоги в українських спецслужб. Тому й приїхав, виявляється… А ще зізнався, що випробовував на собі різні "порошки", які завозили у РФ для тамтешніх спецагентів…", - зазначають прикордонники.

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Перевіряти усі "заяви" росіянина прикордонники, звісно, не стали. Для них достатньо було, що той не зміг ані назвати чітку мету приїзду, ані підтвердити її.

"Тож повернувся без п’яти хвилин "Герой Росії" зворотним рейсом до Абу-Дабі", - резюмували в Держприкордонслужбі.