"Одкровення" Богдана не дивився. Це якийсь художній жанр, серіал, а не політика, - Корнієнко. ВIДЕО
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Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко вчора не дивився інтерв'ю колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана.
Про це він заявив у коментарі журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
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"Я не можу дивитися 3,5 години "одкровення" Андрія Йосиповича...Це уже якийсь художній жанр. Якби зараз на Петрівці ще продавали альманахи на DVD, то можна було б випускати на DVD, там 2 інтерв'ю. Це в сумі 10 годин", - зауважив Корнієнко.
Він вважає, що інтерв'ю Богдана можна було б подивитися "десь в дорозі".
"Це ж серіал, це не є політичним жанром", - додав він.
Коментуючи заяву Богдана про наявність розрахунків щодо виплат "Слугам народу" і про існування штрафів за неголосування, нардеп заявив: "Всі, хто щось бачили, чули, можуть йти в НАБУ. Це їхня підслідність, а штрафи є за неголосування, згідно із регламентом".