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На оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. ВIДЕО

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На оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Згідно з промовідео про оновлення каналу, серед ведучих мовника: колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

"Коли опозиція дізналась, що канал "Рада" оновлюється і буде якісним каналом, то в усіх контрольованих ЗМІ вонни почали свою істерику, що тепер канал буде працювати на владу. Ось, що ми хочемо вам відповісти: канал "Рада" був і є державним каналом. Ми розповідали і будемо розповідати про те, що відбувається у владі. Ми будемо інформувати українців про події влади. Цієї влади, тієї, що буде після цієї. Тієї, яка буде після тієї. У цьому і є наша робота: інформувати тих, хто обрав цю владу, про роботу цієї влади", - йдеться у відео.

За даними "Детектор медіа" оновлене мовлення стартує у режимі телемарафону, а токшоу почнуть виробляти пізніше. За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. ЗМІ повідомляли, що креативним директором мовника стане Олексій Семенов, а шеф-редакторкою - Наталія Яструбенко.

"Бабель" інформує, що політтехнолог Володимир Петров вестиме свою авторську програму на телеканалі. Вона вийде вже цього тижня у вечерньому праймі.

Також авторська програма буде у ведучого Сергія Іванова.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Не Рада, а Зрада))))
  • Ksenia VB
    От куди медвечуківська медіахвойдарня перекочувала
  • изюминка
    мальчик за пианино,хочет переплюнуть яныка?
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