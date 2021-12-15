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Протитанкові підрозділи ЗСУ тренувалися нищити ворожу бронетехніку на межі з окупованим Кримом. ВIДЕО

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На південному напрямку тривають тренування протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗС України, цього разу кілька підрозділів одночасно відпрацьовували навчальні завдання у тісній взаємодії одне з одним.

Як повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань, військовослужбовці мали спільними силами відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

- За лічені хвилини вони зайняли визначені позиції, розгорнули артустановки та почали встановлення мінних загороджень, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, було важко, але військові працювали в штатному режимі, спокійно і впевнено, як у бойовій обстановці. Разом із тим, за вмілими злагодженими діями відчувалась щоденна напружена служба та значний досвід.

- Ці навички за вісім років війни кожним військовослужбовцем вже опановані, тож завдання виконуються чітко, впевнено та злагоджено. Вочевидь, що і в бойових умовах вони діятимуть так само ефективно і будуть прикривати небезпечні напрямки від реального противника, - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Нехай лапті дивляться як їх зустрічатимуть.
  • дмитрий иванов 527db324
    Хосподя, опять эти дИдовские "Рапиры"... Ну сколько можно этот цирк показывать и потенциальную гибель всего расчёта? Где массовая работа с собственными ПТРК, которыми уже должен быть оснащён КАЖДЫЙ батальон? Или опять в планах на 2050-й год и бесконечных "концепциях"?
  • Николай К
    М-да. Рапиры в чистом поле - это конечно команда смертников. Успеют пару выстрелов сделать. Потом можно разбегаться от орудия.
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