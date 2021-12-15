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Я навчу Богдана готувати не політичні чутки, а кулінарні смаколики, - Тищенко відповідає на питання про неформальні зарплати в "СН". ВIДЕО

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"Слуга народу" Микола Тищенко заперечив існування неформальних зарплат у нардепів "Слуги народу" і заявив, що слова ексочільника ОП Андрія Богдана про доплати в конвертах це - політичні чутки.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Тищенко сказав в кулуарах Верховної Ради.

"Якщо пану Богдану треба буде, то я обіцяю, що я навчу його готувати, але не політичні чутки і балачки, а кулінарні смаколики... Я перший раз чую про зарплати в конвертах... Неформальної зарплати немає", - сказав Тищенко.

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Топ коментарі

  • Рекрут
    "Урод народа" это ты лохам расскажи, что ты чисто на депутатскую зарплату живешь.
  • Garry Grant
    А трясти жопой колян научит?
  • Чайка Київ
    Маю припущення, що котлета вміє так же готувати, як і країною керувати.
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