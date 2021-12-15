Новини Відео

Зеленський зустрічається з новим канцлером Німеччини Шольцом. ВIДЕО

3 61129
Президент України Володимир Зеленський розпочав двосторонню зустріч із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Згодом до них приєднається президент Франції Емманюель Макрон.

Про це повідомив у фейсбуці речник Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України розпочав двосторонню зустріч із новим німецьким канцлером Олафом Шольцом. Згодом до них приєднається президент Франції Емманюель Макрон", - написав він.

Це перша зустріч Зеленського та нещодавно обраного канцлером Німеччини Шольца. Із Макроном Зеленський проводить переговори регулярно, а перед зустріччю із Зеленським у Брюсселі Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі 15 та 16 грудня.

Читайте: Росія заплатить високу ціну за будь-яке порушення територіальної цілісності України, - Шольц

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Дайте ему шаурму, ведь иногда лучше жевать, чем говорить
  • AbOriginal_UA
    А шо он делает носом !?
    Йес, я нюхнул !?
  • Myroslav Hrabovsky
    Зеленський рідною російською неспроможний виразити своі недолугі думки, а тут через перекладача. Порошенко як фактвільно спілкується англійською.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини