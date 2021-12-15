Зеленський зустрічається з новим канцлером Німеччини Шольцом. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський розпочав двосторонню зустріч із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Згодом до них приєднається президент Франції Емманюель Макрон.
Про це повідомив у фейсбуці речник Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України розпочав двосторонню зустріч із новим німецьким канцлером Олафом Шольцом. Згодом до них приєднається президент Франції Емманюель Макрон", - написав він.
Це перша зустріч Зеленського та нещодавно обраного канцлером Німеччини Шольца. Із Макроном Зеленський проводить переговори регулярно, а перед зустріччю із Зеленським у Брюсселі Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі 15 та 16 грудня.