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На Житомирщині під час встановлення новорічна ялинка зламалася і впала разом з чоловіком, що був на ній. ВIДЕО камер спостереження

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У селищі Романів Житомирської області ялинка, яку зрізали до Нового року, під час встановлення поламалася навпіл і впала разом з чоловіком, що був на верхівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцевий сайт "Твій Романів", ніхто з людей серйозних травм не зазнав - подряпини та забій. Це не єдиний клопіт завданий романівською ялинкою - під час транспортування до Романова гілля ялинки обірвали інтернет-кабелі на стовпах у кількох селах, залишивши без інтернету кілька населених пунктів.

Нині в місцевій раді терміново шукають заміну зламаній ялинці, адже новорічні урочистості вже заплановані на 19 грудня.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    подія дня..., в нас держава руйнується на очах..., а в селі Романів зламалася ялинка...
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Йолка!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це мабуть був викрадач нового року...
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