"Без цензури" наживо: Нова жесть про Гогілашвілі. Нова медіа-імперія ЗЕ. Нові рейтинги: хто росте. ВIДЕО
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Нові подробиці про скандального чоловіка секретарки Зеленського Олександра Гогілашвілі, як Зеленський будує нову медіа-імперію, свіжі політичні рейтинги та трохи смаженини з ОРДЛО для розрядки – у традиційному стрімі "Без цензури наживо".
Сьогодні о 20:45 дивіться на Цензор.НЕТ таке:
👉 Нова жесть про Гогілашвілі
Журналісти-розслідувачі з Bihus.Info стверджують, що звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі та його дружину Марію Левченко охороняють співробітники спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України.
👉 Нова медіа-імперія Зеленського
Хто, з чого і навіщо будує медіа-імперію для президента?
👉 Нові рейтинги: хто росте?
Свіжі політичні рейтинги свідчать про те, що "Слуга народу" втрачає популярність. До кого перетікають незадоволені виборці?
👉 Смажені факти
Як поляки тікають вчитися в так звану "ДНР" та інший треш і угар "молодих республік" – для веселого завершення вечора.
Буде гаряче, вмикайтеся!