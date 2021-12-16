"Ти ржеш, як дурачок. Не приходь до мене більше на прийом. Я тебе не прийму", - голова миколаївської ОДА Кім звинуватив місцевого активіста Рябченка "во вредительстве". ВIДЕО
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Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім агресивно відреагував на питання місцевого активіста Дмитра Рябченко під час публічного звіту чиновників та назвав його "дурачком".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "НикВести", Рябченко зауважив на безпредметність звітів заступників голови ОДА, за що отримав звинувачення від Кіма за "вредительство".
"Діма, Діма Рябченко, не приходь до мене більше на прийом. Я тебе не прийму. Ти ржеш, як дурачок", - вже йдучи зі сцени після завершення заходу, зауважив Рябченку Кім.