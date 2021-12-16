На виїзді з Ірпеня під Києвом на ходу зайнялась маршрутка з пасажирами. ВIДЕО

На виїзді з Ірпеня під Києвом на ходу загорілася маршрутка, яка курсує маршрутом Ірпінь-Київ до станції метро "Академмістечко".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний у телеграмі.

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"Щойно в місті Ірпінь, біля Водоканалу, вщент згорів маршрутний автобус сполученням "Ірпінь - Київ" за №420. Рятувальники приїхали доволі швидко, але маршрутку це, на жаль, не врятувало. Сподіваємося, що ніхто не постраждав. Уточнюємо", - йдеться у пповідомленні.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Київської області виданню "Сегодня" автобус прямував з Ірпеня до Києва, а біля села Романків водій помітив загоряння.

"У маршрутці в момент загоряння знаходилося 25 пасажирів та водій. Як тільки сталося загоряння, люди самостійно залишили транспортний засіб. На місце викликали рятувальників. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав", – сказали у ДСНС.

Пожежники ліквідували полум'я, але маршрутка повністю вигоріла.

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