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На виїзді з Ірпеня під Києвом на ходу зайнялась маршрутка з пасажирами. ВIДЕО

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На виїзді з Ірпеня під Києвом на ходу загорілася маршрутка, яка курсує маршрутом Ірпінь-Київ до станції метро "Академмістечко".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний у телеграмі.

"Щойно в місті Ірпінь, біля Водоканалу, вщент згорів маршрутний автобус сполученням "Ірпінь - Київ" за №420. Рятувальники приїхали доволі швидко, але маршрутку це, на жаль, не врятувало. Сподіваємося, що ніхто не постраждав. Уточнюємо", - йдеться у пповідомленні.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Київської області виданню "Сегодня" автобус прямував з Ірпеня до Києва, а біля села Романків водій помітив загоряння.

"У маршрутці в момент загоряння знаходилося 25 пасажирів та водій. Як тільки сталося загоряння, люди самостійно залишили транспортний засіб. На місце викликали рятувальників. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав", – сказали у ДСНС.

Пожежники ліквідували полум'я, але маршрутка повністю вигоріла.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Кто там аж из штанов выпрыгивал пропихивая закон о обязательном ТО для легковых авто? Ну вот грузовики и маршрутки проходят регулярно ТО и как вам результат?
  • Amber
    Добре , що хоть люди всі живі 🙁
  • Вальд Ще
    На правому березі р. Ірпінь. Ліве з правим переплутав
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