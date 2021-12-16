"Він - мій друг": Глава ГУР Буданов підтвердив, що тимчасово проживає з Гогілашвілі. ВIДЕО
Про це Буданов заявив у коментарі Bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.
"Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки у моїй квартирі робиться ремонт. Гогілашвілі є моїм другом, я цього ніколи не приховував. Він мені запропонував на певний період пожити у нього", – сказав Буданов.
Глава ГУР також зазначив, що знає Гогілашвілі близько 2,5 років. За його словами, будинок офіційно орендує дружина Гогілашвілі – Марія Левченко, помічниця президента Володимира Зеленського.
За даними ЗМІ, будинком володіє Діана Стрелковська – дружина В'ячеслава Стрелковського, якого "ЗМІ називають організатором конвертцентрів". Буданов сказав, що йому відомо про власника будинку.
"Публічно я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, у чому його звинувачували. Але цю особу пов'язували з незаконним обігом готівки. Обнал", – додав Буданов.