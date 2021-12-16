Арахамія про роботу оновленого каналу "Рада": "Домовилися домовлятися". ВIДЕО

На засідання лідерів фракцій у спікера Руслана Стефанчука щодо телеканалу "Рада" "домовилися домовлятися".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки Давид Арахамія.

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"Я хочу, щоб усі домовилися, що нам не треба мати канал, який ніхто не дивиться...Якщо ми, народні депутати, хочемо, щоб телеглядачі бачили результати нашої роботи і наші думки, то це органічний інтерес кожного народного депутата", - зауважив він.

Коментуючи заяву народного депутата "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка про те, що на цьому засіданні Арахамія назвав перший день роботи оновленого телеканалу "Рада" бридким, нардеп наголосив: "якщо я зараз процитую деяких учасників цієї наради, це буде "мєрзко" щодо них від мене. Нехай кожен несе за себе відповідальність. Єдине, що я сказав на нараді, якщо вирішено працювати в новій концепції, то будуть помилки, якісь речі, які не влаштовуватимуть. Треба якийсь тестовий (режим.- Ред.) - 14 днів, щоб напрацювати нову модель роботи нового телеканалу. Це нормально. Якщо ви хочете після першого дня закрити канал, так і скажіть. Вони вже пропонують, "Європейська Солідарність" казала, що вони пропонують просто зробити в ютубі пряму трансляцію і закрити сам канал. Він їх влаштовував десятки років, а як тільки почало працювати і більше людей почали дивитися, вони сказали "давайте це просто спустимо в унітаз".

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