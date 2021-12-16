Голова ГУР Буданов про схемщика Стрелковського, в будинку якого вони живуть із Гогілашвілі: Мені відома ця особа, його пов'язують із незаконним обігом готівки. ВIДЕО
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Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов знає, що будинок, в якому він нині тимчасово мешкає із родиною ексзаступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, належить дружині В'ячеслава Стрелковського Діані.
Про це Буданов заявив у коментарі Bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені відома ця особа, публічно, чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю, в чому його звинувачували. Проте цю особу пов'язують із незаконним обігом готівки. Обнал", - зазначив він (відповідь Буданов приблизно на 9 хвилині відео).
Нагадаємо, голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського.