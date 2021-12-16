Рада ухвалила за основу законопроєкт про національний спротив. ВIДЕО
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16 грудня Верховна рада України прийняла за основу проєкт "Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України" про уточнення завдань та основ підготовки та ведення національного опору (№ 6302).
Проголосували "за" 308 народних депутатів, "проти" - 1, "утрималися" - 24, не голосував - 31 парламентарій, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як пише РБК-Україна законопроєктом:
- урегульовується питання повноважень Кабінету Міністрів України та військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану;
- уточнюються повноваження органів військового управління Збройних Сил України, у тому числі Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, яке є організатором руху опору;
- урегульовується питання грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особливого періоду;
- урегульовується питання порядку та умови підпорядкування Національної гвардії України під час уведення правового режиму воєнного стану.
Законопроєкт пропонує внести зміни до законів про військовий обов'язок та військову службу, про адміністративні послуги, про національну гвардію, про правовий режим військового стану.